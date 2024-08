Адел настапи пред 80.000 луѓе во Минхен, Германците направија цел стадион само за неа

Адел ја започна својата 10-ноќна концертна резиденција во Минхен, Германија во петокот, 2-ри август, настапувајќи пред публика од 80.000 луѓе.

Пејачката излезе на сцената во Месе Минхен, која привремено беше наречена „Адел арена“, по реновирањето од 130 милиони долари, кое вклучуваше инсталирање на ЛЕД екран од 721 на 98 метри, сцена од 43.000 квадратни метри и англиски паб.

Сетлистата се разликуваше од онаа што ја имаше како дел од нејзината резиденција „Викенд со Адел“ во Колосеумот во Палатата Цезар во Лас Вегас. Додека публиката во Минхен сè уште го добиваше својот дел од најголемите хитови, Адел, исто така, ја почести публиката со изведбите на „I’ll Be Waiting“, „All I Ask“ и преработка на „Make You Feel My Love“ на Боб Дилан. Таа, исто така, ја отпеа „Chasing Pavements“, од нејзиниот деби албум 19, во живо за прв пат по седум години.

Адел ќе има концерти во „Адел Арена“ до 31-ви август, по што ќе се врати во Вегас за да ги заврши преостанатите датуми од нејзиниот престој „Викенд со Адел“.

Се претпоставува дека во текот на десет настапи ќе ја слушаат над 750.000 луѓе.

Адел на концертите во Минхен блесна драматична тоалета на Диор во тегет боја, изработена од моаре ткаенина.

Одликувајќи се со воз до подот со постава во пудра розова боја, дури и непрактичноста на тоалетата не можеше да го спречи уметникот, добитник на Греми. Откако невремето го зафати отвореното место на концертот, Адел беше принудена да ја отстрани својата наметка до подот.

Адел го украси својот фустан со пар дијамантски обетки. Пејачката беше стилизирана од Џејми Мизрахи, кој како клиенти ги смета и Џереми Ален Вајт, Џенифер Лоренс и Кара Делевињ.

Моаре ткаенината се карактеризира со брановидна шема. Креативната директорка Марија Грација Чури претстави неколку дизајни со свилен текстил како дел од колекцијата мода на Диор за пролет 2024 година, која дебитираше во јануари.

Адел неодамна најави дека по Лас Вегас ќе прави пауза од музиката.