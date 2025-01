Сиљановска-Давкова: Американското катче е еден од симболите на македонско-американското пријателство и партнерство

Американското катче е можност, пред сè, младите луѓе да бидат во контакт со американската култура, но и американските вредности, да го изучуваат англискиот јазик, да го знаат значењето на волонтерството, медиумската писменост, па и безбедноста, изјави претседателката Гордана Сиљановска-Давкова во своето обраќањет на 20-годишнината од отворањето на првото Американско катче во Скопје.

Настанот го отвори американската амбасадорка во земјава Анџела Агелер, посочувајќи ја важната улога на американското катче во развојот на граѓанското општество и промовирањето на демократските вредности во државата.

Во своето обраќање, претседателката Сиљановска-Давкова рече дека американското катче е еден од симболите или центри на македонско-американското пријателство и партнерство, значаен показател за заемно разбирање и почитување, соработка која во фокусот ги има младите лидери во сите области како идни двигатели на општествените односи и промени.

Таа истакна дека отворањето на првото Американско катче се случи пред 20 години во Скопје, посочувајќи дека „оваа мала, но важна точка потоа како една културолошка зараза ќе се прошири и во други градови низ Републиката на најдобар начин оправдувајќи ја идејата за еден ваков истурен ракавец на Американската амбасада во земјава“.

-Ќе цитирам еден стих од големиот Волт Витман чијашто поетска величина е позната глобално: „Соединетите Американски Држави, вели тој, самите по себе во суштина се најголемата песна“ (“The United States themselves are essentially the greatest poem“), така вели поетот и нагласува дека и поезијата и демократијата ја црпат својата моќ од нивната способност да создадат обединета целина од различни делови. Тие различни делови, различни култури и традиции можат да се сретнат и тука во Американското катче каде што, пред сè, младите луѓе разменуваат мислења, идеи, учат за другите, навлегуваат во суштината на мултикултурализмот или глобализмот. Ние сме благодарни што преку овој центар можеме да се запознаеме со повеќеслојноста на една голема култура каква што е американската, посочи Сиљановска-Давкова.

Нашата земја, додаде таа, ја препознава таа важност и затоа уште од почеток активно се вклучи во поддршката на овој значаен проект.

-Не е случајно што успешно опстојува веќе 20 години и има простор и натаму да живее и да се развива. Би рекла мисијата е успешна, но не е завршена, оти кога ќе се навратиме на сè што се случувало во тие мали простории од каде што се пренесувала широката и благородна идеја за споделување на вредностите, нашите погледи се насочени кон иднината. Тие што доаѓаат тука имаат што да слушнат, но секако дека имаат и што да кажат. Таа интеракција е движечка сила и од неа ќе произлезат нови идеи коишто, уверена сум, ќе се вградат во темелите на Американското катче, рече претседателката.

Истакна дека една нација не е голема само затоа што е голема или богата или моќна, туку во колкава мера успеала да ги ослободи луѓето и нивната креативност да ја вградат во општеството.

-Ние се стремиме кон тоа и оваа сила којашто ја истакна во еден говор претседателот Линдон Џонсон, ја препознавам и во активностите на Американското катче. На крајот ќе истакнам дека ако сакаме да издвоиме симболи или центри на македонско-американско пријателство и партнерство, секако, дека Американското катче е еден од нив, еден значаен показател за заемно разбирање и почитување, и потреба од соработка во која фокусот ги има младите лидери во сите области како идни двигатели на општествените односи и промени. Ви го честитам јубилејот и ви посакувам натамошна успешна работа. Успешната приказна нека продолжи да се развива!, посочи Сиљановска Давкова.