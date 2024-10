4 октомври во историјата – Џенис Џоплин умре од предозирање со хероин

На 4 октомври 1970 година, пејачката Џенис Џоплин умира од случајно предозирање со хероин и била откриена во нејзината хотелска соба во Лос Анџелес, откако не се појавила на закажаната сесија за снимање. Таа имаше 27 години.

Во летото 1966 година, Џенис Џоплин беше талкач; четири години подоцна, таа беше рокенрол легенда. Таа од потполно непозната стана икона на генерациите со силата на само еден, впечатлив настап на Меѓународниот поп фестивал во Монтереј во летото 1967 година, а потоа следеше тригодишна турнеја и снимање што го зацврсти нејзиниот статус како, според зборовите на еден критичар, „втор по Боб Дилан по важност како креатор/снимач/олицетворение на историјата и митологијата на нејзината генерација“.

Родена во Порт Артур, Тексас, во 1943 година, Џенис Џоплин се упати кон Сан Франциско во 1966 година, каде што се сретнува со локалната група наречена „Големиот брат и холдинг компанијата“. Токму со оваа група таа ќе стане позната, прво преку нејзината легендарна изведба на „Ball And Chain“ во Монтереј, а потоа со албумот Cheap Thrills од 1968 година. Наскоро таа се раздели за да започне соло кариера, меѓутоа, нејзината личност и нејзиниот глас се премногу големи за да бидат содржани во група.

„Попрво да не пеам отколку да пеам тивко“, рече таа еднаш споредувајќи се со еден од нејзините музички идоли. „Били Холидеј беше суптилна и префинета. Ќе ја втурнам таа моќ право во тебе, директно преку тебе и не можеш да ја одбиеш“. Ако вокалот беше заштитен знак на Џенис Џоплин, таа сепак секогаш го комбинираше со музикалност и автентичност што ѝ даваше на нејзината музика многу повеќе душа отколку многу од она што го продуцираше психоделичната ера.

Но, никогаш не беше само музиката, ниту страста што таа ја покажа при изведувањето, што Џенис Џоплин ја направи икона. Тоа беше неограничениот ентузијазам со кој го живееше и секој друг аспект од нејзиниот живот. Далеку од тоа дека е празно клише, „сексот, дрогата и рокенролот“ беше револуционерна филозофија за многумина во доцните 1960-ти, а Џенис Џоплин беше нејзиниот водечки женски експонент. Нејзината низа романтични освојувања се движеше од Крис Кристоферсон до Дик Кавет. Нејзиното консумирање дрога и алкохол беше големо. И рокенролот што таа го продуцираше беше безвременски, од „Piece Of My Heart“, „Get It while You Can“ и „Mercedes Benz“ до нејзиниот најголем поп хит „Me And My Bobby McGee“.

Во есента 1970 година, Џенис Џоплин беше во Лос Анџелес и го довршуваше албумот што ќе се покаже како најголемиот хит во нејзината кариера, Pearl. Сепак, таа не доживеа да го види објавувањето на албумот, по нејзиното случајно предозирање.