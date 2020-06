Земјотрес од 7,1 степен го погоди Мексико, опасност од цунами

Земјотрес со јачина од 7,1 степен според Рихтер ја погоди мексиканската држава Оаксака. Земјотресот се почувствувал и во главниот град Мексико Сити.

Мексиканската Национална сеизмолошка служба процени дека се работи за земјотрес со јачина од 7,1 степен по Рихтер, додека американскиот Геолошки институт забележа земјотрес со јачина од 7,7 степени по Рихтер.

Earthquake in Mexico City- still occurring – not sure where epicenter is nor if there is any real damage pic.twitter.com/KDAou9YhPG

— 𝓐𝓷𝓭𝓪𝓵𝓪𝓵𝓾𝓬𝓱𝓪 (@Andalalucha) June 23, 2020