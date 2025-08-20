За првпат во историјата Палестинка ќе учествува на Мис Универзум

Кралицата на убавината Надин Ајуб ќе стане првата жена што ќе го претставува палестинскиот народ на изборот за Мис Универзум.Организацијата за Мис Универзум (MUO) во соопштението испратено до CNN во неделата изјави дека со „задоволство потврдува“ дека Ајуб ќе се натпреварува на натпреварот за Мис Универзум 2025, кој ќе се одржи во ноември.

„Организацијата за Мис Универзум со гордост ги пречекува делегатите од целиот свет, славејќи ја различноста, културната размена и јакнењето на жените“, се вели во соопштението.„ Ајуб, застапник и модел од Палестина, ја отелотворува отпорноста и решителноста што ја дефинираат нашата платформа“, се додава во соопштението.

Ајуб ќе им се придружи на натпреварувачките од повеќе од 130 други земји и територии на 74-тото финале на Мис Универзум, кое ќе се одржи на 21 ноември во Бангкок, Тајланд.

„Со нетрпение очекуваме да ја пречекаме Ајуб на сцената на „Мис Универзум“, каде што таа гордо ќе ја претставува Палестина, стоејќи покрај натпреварувачките од секој агол на светот“, се вели во соопштението на организаторите.

Ајуб, која сега има 27 години, беше крунисана за Мис Палестина во 2022 година, според новинскиот медиум „Нешнал“ со седиште во Абу Даби.

Во објава на Инстаграм во четврток, Ајуб рече дека сака да биде глас на палестинскиот народ.

„Чест ми е да објавам дека за прв пат во историјата, Палестина ќе биде претставена на Мис Универзум“, напиша таа во описот.

„Додека Палестина преживува скршено срце – особено во Газа – јас го носам гласот на народот кој одбива да биде замолчен. Јас ја претставувам секоја палестинска жена и дете чија сила светот треба да ја види“, додаде Ајуб.

„Ние сме повеќе од нашето страдање – ние сме отпорност, надеж и срцев ритам на татковината што живее преку нас.“

Одлуката да се вклучи палестинска претставничка на изборот за убавина доаѓа во услови на растечки меѓународни критики за израелската војна во Газа.

Најмалку 62.004 луѓе се убиени во Газа од почетокот на конфликтот во октомври 2023 година, соопшти палестинското Министерство за здравство во соопштение објавено во понеделник.Властите во Газа не прават разлика помеѓу цивили и борци на Хамас кога известуваат за бројките на жртвите, но Министерството за здравство и Обединетите нации велат дека поголемиот дел од смртните случаи се жени и деца.

Додека војната продолжува, сè поголем број земји се обврзуваат да ја признаат палестинската држава, а повеќе од 145 земји сега се приклучуваат на повикот за меѓународно признавање.Неодамна, Австралија, Канада и Франција објавија планови за признавање на палестинска држава на состанокот на Генералното собрание на Обединетите нации во септември, додека Обединетото Кралство условно изјави дека ќе ја признае доколку Израел не ги исполни критериумите што вклучуваат согласност за прекин на огнот во Газа.(CNN)