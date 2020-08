(Видео) Пукање кај Белата куќа – Трамп евакуиран

Тајната служба ја прекинаа конференцијата на американскиот претседател Доналд Трамп и го изведоа од собата за брифинзи, а новинарите можале да ја напуштат собата, откако се слушнало пукање во близина на Белата куќа.

„Дојде до пукање пред Белата куќа“, рече Трамп, заблагодарувајќи се на брзата реакција на тајната служба, пренесе Си-ен-ен.

„Се чувствувам многу сигурно со тајната службa, тие се фантастични луѓе, работат најдобро што можат, високо обучени се“, рече Трамп пред новинарите.

Додаде дена не е сигурен колку блиску бил напаѓачот, но дека има доверба во тајната служба.

TRUMP EVACUATED from White House press briefing room by US Secret Service. An agent locked the briefing room doors from the exterior. pic.twitter.com/El9Xi4lAlE

— Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) August 10, 2020