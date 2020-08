(Видео) Први концерти со социјална дистанца: Ова ли е иднината?

Прв концерт со социјална дистанца, така го нарекоа организаторите концертот одржан синоќа во Њукасл во Англија.

Сем Фендер ја имаше честа да го одржи првиот настап во време на пандемија и тоа пред публика која стоеше во 500 оградени и подигнати метални платформи кои примаа помалку од 10 лица од исто друштво.

500 separate raised metal platforms, each accommodating up to five people from the same family/household. Hand sanitizer station and mini fridge included. Singing allowed too! pic.twitter.com/49pp1EnVFj

На концертот имаше околу 2.500 луше, а во металните платформи беше обезбеден пијалак, средство за дезинфекција и маски.

The UK’s first socially distanced gig is happening now in Newcastle with @samfendermusic headlining, and where attendees have their own private viewing area with 2m of space between them. Here’s what it looks like #samfender #unityarena pic.twitter.com/YBdxpAjYyi

— Kieron Donoghue (@kierondonoghue) August 11, 2020