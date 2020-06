(Видео) По 14 часа изгаснат пожарот на француската нуклеарна подморница

Пожарот што изби на француската нуклеарна подморница, што беше на ремонт во Тулон, изгаснат е по 14 часа. Француската морнарица соопшти дека не постои никаква радиоактивна опасност.

Огнот вчера се прошири во предниот дел на подморницата, а беше изгаснат по полноќ, по интервенцијата на сто пожарникари и 150 доброволци.

Fire on French submarine FS Perle in Toulon put out around 2130 yesterday by flooding the the boat with foam.

No injuries and no damage to reactor or propulsion but concerns the boat may be beyond repair.https://t.co/ydD1w8UnI3 pic.twitter.com/UYDucvwa7h

— NavyLookout (@NavyLookout) June 13, 2020