(Видео): Момчиња седат на клупа, полицијата во Србија ги тепа со пендраци

Насилните протести кои се одржаа синоќа во Белград, Србија, траеја со часови, а јавноста е вознемирена од снимка на која се гледа како полицијаци тепаат три момчиња кои седат на клупа. Ова е само еден од видеозаписите од насилното однесување на полицијата.

Снимката се прошири по социјалните мрежи и предизвика лавина коментари кои ја осудуваат полицијата за брутално насилство.

На снимката се гледа како полицајците се приближуваат до момчињата во еден белградски парк. Момчињата креваат раце, а полицијата почнува да ги тепа.

Покрај оваа објавени се повеќе снимки на полициска бруталност. Една од нив е снимката на која се гледа какко полицијата тепа луѓе кои лежат на земја.

People in #Belgrade #Serbia are protesting the reintroduction of measures to handle of the virus.

Violent clashes with the police in front of Parliament and TV station#Beograd #COVIDー19 pic.twitter.com/m5MgbpSQtr

— Luka Duvnjak (@Luka_Duvnjak) July 7, 2020