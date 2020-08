(Видео) Малме во пламен – протести откако екстремисти го запалија Коранот

Откако членови на екстремно десничарската организација Радикален курс запалија примерок од светата исламска книга Коран и тоа го објави на социјалните мрежи, во шведскиот град Малме во петок вечерта беа организирани протести кои ескалираа, а полицијата мораше да интервенира.

Најпрво се собраа 300 демонстранти против ваквите антиисламски активности, но подоцна бројот на присутни се зголеми. Фрлаа камења на полицијата и палеа гуми и демонстрациите ескалираа на истото место каде книгата беше запалена. Повредени се неколку полицајци, а уапсени се 15 луѓе.

Безбедносните сили мораа да одговорат на демонстрантите за да ја стават ситуацијата под контрола.

На основачот на Радикален курс Расмус Палудан влезот во Шведска му е забранет веќе две години. Тој сакал да дојде на митинг за Коранот, но влезот не му бил дозволен па настанаа овие судири.

This is why the city of #Malmo is rioting; a member of the “Stram Kurs” group lit the Quran on fire. #Sweden pic.twitter.com/qxA7m40zp6

— SV News 🚨 (@SVNewsAlerts) August 28, 2020