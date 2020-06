(Видео) Хамбург: Водени топови по демонстрантите – еден полицаец е ранет

Полицијата употреби водени топови против демонстрантите и распореди водени топови во германскиот град Хамбург, јавија германските медиуми.

Полицијата на Твитер објави дека неколку стотици агресивни луѓе со качулки извршиле притисок на полицијата во центарот на градот и дека еден полицаец е ранет.

The police in Hamburg must be massively acting against Antifa Terrorists. At the same time on various places, the officials are attacked with stones and bottles.#Hamburg #Germany #AntifaTerrorist #BLM #riots2020 #protests2020 pic.twitter.com/k44JmUR9Fu

