(Видео) Гром го раскина најголемото американско знаме

Удар од гром го раскина на половина најголемото знаме на САД во светот. Тоа се наоѓа во државата Висконсин.

Корисниците на социјалните мрежи фобјавија фотографија на која се гледа како знамето е искинато на половина.

The largest free-flying American flag in the country was torn apart last night during severe thunderstorms in Sheboygan, WI. pic.twitter.com/JimkYlzgiO

— Thot's of a Croc (@OregonProgress) June 3, 2020