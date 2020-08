(Видео) Астронаутите се вратија на Земјата во капсулата на Елон Маск, SpaceX

Американските астронаути Боб Бенкен и Даг Харли, кои пристигнаа на Меѓународната вселенска станица со помош на новата капсула Crew Dragon Endeavour, на приватната фирма на Елон Маск SpaceX, успешно се спуштија денеска во Мексиканскиот залив.

Астронаутитњ патуваа 21 час.

Бенкен и Харли ја напуштија МВС доцна во саботата, а се спуштија по 21 час на брегот Пенсакола, Флорида, како што беше предвидено во 14.48 часот по локално време, или 20.48 по средноевропско време.

„Во име на тимовите на Спејс икс и НАСА; добродојдовте на Земјата. Ви благодариме што летавте со Спејс икс“, рече контролниот тим на Спејс икс по спуштањето на капсулата.

Контролни тимови на НАСА и Спејс икс во Хјустон и во седиштето на Спејс икс во Хауторн, Калифорнија дадоа знак на посадата на капсулата за деорбитирање речиси еден час пред слетувањето на брагот на Пенсакола.

При враќањето нво атмосферата капсулата беше со успорена брзина од 28.000 километри на час, на околу 560 километри на час, а при спуштањето намали на 24 километри на час.

"Thanks for flying @SpaceX."

📍 Current Location: Planet Earth

A 2:48pm ET, @AstroBehnken and @Astro_Doug splashed down, marking the first splashdown of an American crew spacecraft in 45 years. #LaunchAmerica pic.twitter.com/zO3KlNwxU3

— NASA (@NASA) August 2, 2020