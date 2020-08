Татко на седум деца загина додека ги спасувал децата од море

Татко на седум деца се обидувал да спаси две од нив кои се давале во морето во Бармут, на северозападот на Велс.

Џонатан Стивенс загинал во неделата попладне додека ги извлекувал двете деца на сигурно. Полицијата и крајбрежната стража биле на местото на настанот во 14 часот.

Спасувачите го извлекле Стивенс од морето и го однеле во болница, каде подоцна починал.

Jonathan Stevens tried to pull his children to safety after they got caught in a rip tidehttps://t.co/ILNFFDinXI

