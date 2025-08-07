Сојузот на стопански комори на Македонија разреши двајца потпретседатели

07/08/2025 11:34

Сојузот на стопански комори на Македонија ги информира сите медиуми дека на седница на Управниот одбор на ССК, лицата Горан Георгиевски и Ромео Костадиновски се разрешени од функциите потпретседатели на Сојузот на стопански комори на Македонија.

Воедно, информираме дека истите лица, како претставници на компании членки, се исклучени од членството во Сојузот на стопански комори на Македонија.

Врз основа на ова, овие лица повеќе немаат никаква поврзаност со ССК, ниту имаат право да се претставуваат во име на Сојузот.

Дополнително, апелираме до сите медиуми и јавноста да не го користат логото, полниот или скратениот назив на Сојузот на стопански комори на Македонија во контекст на појавување, изјави или настапи на горенаведените лица, со цел да се избегне погрешна претстава и злоупотреба на имиџот и интегритетот на Сојузот.

Сојузот останува посветен на транспарентно и одговорно работење во интерес на стопанството и економскиот развој на државата.

 

Поврзани содржини

Трамп вели дека планира 100 проценти царина на чиповите, Епл ќе инвестира уште 100 милијарди долари во американското производство
Вол Стрит: Индексите пораснаа, „Епл“ победник на денот
Кинескиот извоз во јули порасна за 7,2 отсто и покрај тековните трговски тензии со САД
Повисоките царини на Трамп стапија на сила, погодувајќи ги стоките од главните трговски партнери на САД
Природните катастрофи годинава предизвикаа економски загуби од 135 милијарди долари
Oпаѓа продажбата на Оземпик поради конкуренција и заканата на Трамп од царини
Кои се најбогатите земји во светот? Зависи што се мери
Контрола на УЈП за фискализацијата, неправилности кај 30 отсто од субјектите, четири затворени

Најчитани