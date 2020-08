Шон Конери крунисан за најдобар Џејмс Бонд на сите времиња

САД- Шон Конери е крунисан за најдобар Џејмс Бонд на сите времиња во новата анкета на Радио Тајмс.

14.000 обожаватели учествуваа во изборот кој актер најдобро го прикажал најдобриот агент на британската тајна служба на Иан Флеминг.

Користејќи систем на рунди, Конери го нокаутираше Даниел Крег – честопати наведен како меѓу најдобрите што ја одиграа улогата – во првиот круг, со 56% до 43%.

Пирс Броснан тогаш убедливо го победи Џорџ Лазенби, со тоа што Броснан постигна решавачки 76% од гласовите.

Во третата рунда, популариот Роџер Мур загуби од Тимоти Далтон, при што Мур доби 41% од гласовите , a Далтон 49%.

Во последната рунда, Далтон се нафрли против Конери и Броснан, при што Конери излезе на врвот, со 44% од гласовите. Далтон и Броснан се пласираа на viskokite второ и трето место.

Конери е најплодниот актер на Бонд, кој се појави во шест филмови на Бонд; Dr. No во 1962, From Russia with Love во 1963, Goldfinger во 1964, Thunderball во 1965, You Only Live Twice во 1967, Diamonds Are Forever во 1971 и во Never Say Never Again во 1983.

Даниел Крег ќе се појави во својот петти филм во франшизата „No Time To Die“, подоцна оваа година, со тоа што филмот е одложен од првичниот датум на објавување во април, поради пандемијата на коронавирус.Сега е закажано за објавување на 12 ноември.