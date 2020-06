„Огнен прстен“ над Африка и Азија (фото, видео)

Луѓето во Африка и Јужна и Југоисточна Азија вчера имаа можност да видат делумно затемнување на Сонцето. Тоа беше оној познат „огнен прстен”, кога Месечината покрива голем дел од внатрешноста на Сончевиот диск, но не и целиот круг.

Овој астрономски феномен се случува еднаш до двапати годишно. Годинава тој беше видлив во средишната област на Африка – ДР Конго, Јужен Судан, Етиопија, по што се насочи кон Азија, ги мина Индија и Кина и натаму заврши над Тихиот Океан.

При оваа појава, Месечината минува меѓу Сонцето и Земјата во совршена линија, на растојание такво што нашиот природен сателит го покрива Сонцето, но не потполно како при целосното затемнување, туку само средишниот дел од дискот. Затоа и се нарекува „огнен прстен”.

日环食拍摄大成功!!

Just finish my first series of total solar eclipse photo from Xiamen today! With Mouffy and Pico together! We all felt exhausted but everything is worth for this!#solareclipse #SolarEclipsejune2020 #Xiamen pic.twitter.com/RKqBnT7HMY

— 墨非 Mouffy&Murmur (@Mouffybear) June 21, 2020