Објавена потесната листа за 95. Оскари: „Аватар 2, „Топ Ган: Маверик“ и „Елвис“ , фаворити во различни категории

САД- Академијата за филмски уметности и науки во вторникот ги објави своите потесни списоци за Оскарите за 2023 година во 10 категории, вклучувајќи документарен и интернационален филм, како и документарен краток , шминка и фризури, оригинална песна, оригинална песна, анимиран краток, звучни и визуелни ефекти, објави „Холивуд рипортер“.

Селектирани за понатаму во 15 категории се филмовите од 92 земји и региони кои ги задоволуваа критериумите да конкурираат за Оскар за најдобар странски филм. Листата ги вклучува „Затвори“ (Белгија), „Одлука за заминување“ (Јужна Кореја), „Сите тивки на западниот фронт“ (Германија), „Бардо“ на Алехандро Г. Ињариту (Мексико) и „Џојланд“ (Пакистан).

Меѓународниот влез на Индија, Last Film Show, исто така се најде на таа листа, додека друг индиски филм, RRR, влезе во потесниот избор за својата енергична песна „Naatu Naatu“. „All Quiet on the Western Front“ дополнително се најде во потесниот избор за шминка и фризури, партитура, звук и VFX.

Македонскиот кандидат „Најсреќниот човек на светот“ на Теона Стругар Митевска не влезе во потесната конкуренција за номинација за Оскар за најдобар странски филм. Имаше светска премиера на годинашниот фестивал во Венеција и потоа се прикажа и во Торонто.

Оваа година, конкурираа 144 документарци а 15 од нив одат понатаму, вклучувајќи ги All That Breathes, Fire of Love и Moonage Daydream (кои дополнително се најдоа на потесниот избор во категоријата звук).

Поголемо изненадување беше беше документарецот Good Night Oppy на Марс Ровер . Членовите на селективната комисија за документарни филмови гласаат за одредување на потесниот круг и номинираните за документарен долгометражен и краток документарен филм (15 филмови влегоа во потесниот избор од 98 квалификувани кратки филмови).

Листата вклучува неколку минати добитници на Оскар, вклучувајќи го и петкратниот оскаровец Џон Вилијамс за The Fablemans (со 53 номинации, Вилијамс е најноминиран жив поединец), Лудвиг Герансон за Black Panther: Wakanda Forever; Хилдур Гуднадотир за „Жените зборуваат“ на Сара Поли (нејзиниот втор филм „Тадот на Тод Филд“ не успеа во оваа рунда); и Александре Десплат за Пинокиото на Гиљермо дел Торо (Пинокио ​​дополнително беше во потесниот избор за песната „Ciao Papa“ )

Во меѓувреме, 15 песни од 81 мелодија одат натаму, а членовите на Музичкиот одлучувачки сектор ќе одлучат за овие номинирани. Потесниот избор вклучува ѕвездена моќ од луѓе како Ријана, за „Lift Me Up“ од Black Panther: Wakanda Forever; Лејди Гага, за „Hold My Hand“ од Top Gun: Maverick; и Тејлор Свифт, за „Каролина“ од „Каде пеат краудадите“.

Потесниот избор на VFX, избран од извршниот комитет на огранокот на VFX, го вклучува претпоставениот фаворит Аватар: Патот на водата и девет дополнителни филмови, вклучувајќи ги Black Panther: Wakanda Forever и Top Gun: Maverick. 10-те наслови во потесниот круг ќе бидат претставени на отпечатокот на филијалите на VFX на 14 јануари, вклучувајќи извадоци од филмовите и интервјуа со кандидатите, пред членовите на огранокот да гласаат за петте номинирани.

Гласањето за номинациите трае од 12 до 17 јануари, а номинациите ќе бидат објавени на 24 јануари. 95. Оскари се планирани да се одржат на 12 март во театарот Долби во Холивуд.