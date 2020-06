Меланија Трамп потпишала подобар пребрачен договор па се преселила во Белата куќа, пишува во новата биографија

САД– Меланија Трамп го одложи доаѓањето во Белата куќа, откако нејзиниот сопруг Доналд Трамп победи на изборите во 2016 година затоа што преговараше за предбрачниот договор, пишува во новата неавторизирана биографија.

Одложувањето откако Трамп беше инаугуриран на почетокот на 2017 година беше официјално објаснето како прва дама која не сакае да го прекине школувањето на синот на двојката, Барон, во Њујорк. Тоа предизвика бран на шпекулации во медиумите дека бракот на двојката е затегнат и критика за високата цена за обезбедување за Меланија и Барон, бидејќи тие живееја далеку од Белата куќа.

Но, новата автобиографија за актуелната прва дама на новинарката на „Вашингтон пост“, Мери Џордан, од која нејзиниот весник доби копија пред да се објави, тврди дека всушност причина за одложувањето на преселбата на Меланија во Белата куќа се повторните преговори за нивниот предбрачен финансиски договор.

„Џордан открива … дека првата дама исто така го искористи своето одложено пристигнување во Белата куќа како можност да преговара за подобар предбрачен договор со претседателот Трамп“, се вели во извештајот на „Пост“.

„На првата дама ѝ требаше време да се опушти и да го измени својот финансиски договор со Трамп – она ​​што Меланија го нарече„ грижа за Барон “, се додава во извештајот.

Книгата, насловена The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump, е заснована на повеќе од стотина интервјуа со личности кои ја познаваат Меланија од секоја фаза од нејзиниот живот, од детството во Словенија до нејзиното време во Белата куќа.

Портретот што наводно излегува од своите 286 страници е многу различен од идејата на Меланија како неподготвена прва дама. Далеку од срамежлива и да замине во пензија, таа се појавува како силна жена која знае да се бори за себе, поддржувајќи го својот сопруг политички и решена да обезбеди место за Барон во семејниот бизнис.

„Она што се појавува е слика на лична амбиција слична на Трамп“, напиша „Пост“.