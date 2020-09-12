Избрани драми од Горан Стефановски на Саемот на книгата

На Саемот на книгата „Полица“ го промовира своето ново издание, драмски избор од Горан Стефановски, кој ги опфаќа драмите: „Диво месо“, „Лет во место“, „Хај-фај“, „Дупло дно“, „Баханалии“ и „Демонот од Дебар Маало“.

-Драмскиот автор, писател, драматург, професор, човекот Горан Стефановски, ни е повеќе од потребен во вакви (не)времиња, поради неговиот отворен дијалог со разнокултурието околу нас, поради неговиот нецензуриран монолог со себе и сопственото творештво, поради неговиот луциден, јасен, интелигентен јазик…, пишуваат во најавата на настанот организторите.

За Горан Стефановски и за неговите драми на Саем ќе зборува Ана Стојаноска.