Грчка вечер на Охридско лето со гудачкиот квартет „Емилиос Риадис“

Во рамките на летниот фестивал “Охридско лето”, грчката амбасада во Северна Македонија ја поканува јавноста на грчка вечер со концерт на гудачкиот квартет „Емилиос Риадис“ во петок, 21 јули , во 21 часот, во црквата Света Софија во Охрид.

Гудачкиот квартет „Емилиос Риадис“ ( Андреас Папаниколау – виолина, Јоргос Кујумѕоглу – виолина, Александра Волци – виола, Лила Манола – чело) опстојува на камерната музичка сцена повеќе од 17 години. Оформен е во 2005 година од музичари на Симфонискиот оркестар на Солун. Квартетот го доби името по истакнатиот грчки композитор Емилиос Риадис по потекло од истиот град. Овој квартет се смета за еден од најзначајните камерни ансамбли во Грција, со настапи на сите значајни музички фестивали во земјата. Низ годините соработуваше со истакнати грчки и странски композитори и гости-музичари. Репертоарот на ансамблот опфаќа широк спектар на дела од раниот барокен период до денес.

Љубителите на музиката ќе имаат можност да ги проследат следниве дела: „Варијации од гудачки квартет бр. 1 во Г“ («Variations from String quartet No 1 in G») од Емилиос Риадис, „Додеканезиска свита“ («Dodecanesian Suite» ) од Јанис Константинидис, „Гудачки квартет бр.2“ («String Quartett nr.2») од Константинос Григориу, „Грчки танци“ («Greek Dances») од Никос Скалкотас и „Гудачки квартет Op. 80 in f minor“ (“String quartet Op. 80 in f minor”) од Ф. Менделсон.