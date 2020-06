(Фото) Гилотина пред куќата на Џеф Безос во Вашингтон

Крис Смолс беше отпуштен откако протестираше поради лошите работни услови за време на пандемијата на коронавирусот.

Компанијата претходно беше обвинета за уништување на синдикатите, за лоши услови за работа и за ниски приходи на вработените.

Безос важи за најбогатиот човек во светот, чии средства се проценуваат на повеќе од сто милијарди долари.

Гилотината е еден од симболите на Француската револуција од 1789 година, кога Јакобинците ја соборија монархијата и ги осудуваа аристократите и непријателите на режимот со обезглавување.

There's a protest outside Jeff Bezos' mansion in DC happening currently. Metro Police Department have closed off the street. Speaker is currently speaking in solidarity with service workers hit hardest by the COVID-19 pandemic pic.twitter.com/beyzBxfXdy

— Jared Holt (@jaredlholt) June 28, 2020