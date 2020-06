Фијаското на Доналд Трамп во Оклахома

Враќањето на Доналд Трамп на неговата омилена сцена – митинзите заврши со полупразна сала, со гневен говор, кој сепак не можеше да ја запали масата

ВАШИНГТОН – Доналд Трамп изјави дека „тивкото мнозинство е посилно од кога било досега“ на неговиот кам-бек митинг во саботата, но илјадници празни места во големата сала изгледа раскажаа друга приказна.

Враќање на американскиот претседател во патеката а кампањата најавувано со голема возбуда се претвори во понижување кога не успеа да наполни арена со капацитет од 19.000 во републиканското упориште на Оклахома, предизвикувајќи нови сомнежи во врска со неговите шанси за реизбор.

Пожарникарската служба на Тулса за „Форбс“ изјави дека според нивните проценки во салата со капацитет од 19.200 места имало само 6.200 луѓе.

„Царот нема толпа“, твитна Ден Фајфер, поранешен висок советник на Барак Обама.

Падот во Тулса беше неочекуван антиклимакс за настан што се чинеше дека ќе понуди запаллива мешавина на Трамп, протести за расна неправда и пандемија на корона вирус во која загинаа речиси 120.000 Американци и оставија без работа повеќе од 40 милиони.

Прво, планираниот говор на Трамп надвор од слата беше откажан поради недостиг на посетеност. Потоа, имаше многу празни места во горниот ниво и празен простор на подот, и покрај тоа што неговата кампања тврдеше дека примила повеќе од милион барања за билети. Едно објаснување за празната сала се рашири набрзина преку интернет, бидејќи корисниците на Твитер посочија дека многу од барањата биле фалсификати поднесени од тинејџери на кои им било здодевно, па дури и обожаватели на корејска поп музика како глумат шега за американскиот претседател.

Но, за функционерите на Трамп Оклахома сигурно се чинеше безбеден облог за таканаречениот настан „транзиција во величина“; Трамп ја победи Хилари Клинтон со 65 наспроти 29 отсто во 2016 година. Сепак, планот започна да се комплицира кога митингот, првично закажан за петок, беше поместен за еден ден по критиките дека ќе се судри со националниот празник за еманципација на расите и поради тоа што беше во градот каде во 1921 година белите супрематисти убија околу 300 црни жители.

Кампањата на Трамп исто така беше осудена за игнорирање на предупредувањата од експертите за јавно здравје за опасностите од одржување на најголемиот собир во затворен простор кој досега е виден за време на пандемијата. Оклахома забележа скок од 91 отсто во случаите на корона вирусот во текот на изминатата недела. Шест члена на персоналот кои помогнаа да се одржи настанот, беа тестирани позитивно и имаше помалку маски за лице на приврзаниците отколку натписите „Да ја направиме Америка повторно голема“.

Претседателот се чинеше дека го тривијализира вирусот. „Тестирањето е меч со две острици“, рече тој на митингот. „Сега тестиравме 25 милиони луѓе. Веројатно се работи за 20 милиони луѓе повеќе од кој било друг. Германија направи многу. Јужна Кореја направи многу. Еве го лошиот дел, кога ќе направите тестирање во таа мерка, ќе најдете повеќе луѓе. Ќе најдете повеќе случаи. Затоа, им реков на моите луѓе: ‘Забавете го тестирањето, ве молам!’“

Тоа беше карактеристичен момент во гневниот говор кој траеше речиси два часа, но тој не беше пламен. Трамп понуди неколку изненадувања, застанувајќи цврсто на страната на законот и поредокот, напаѓајќи ги медиумите и поттикнувајќи поделеност, омраза и страв.

„Молчивото мнозинство е посилно од кога било досега“, инсистираше тој, навраќајќи се на поранешниот претседател Ричард Никсон. „Пет месеци од сега ќе го победиме поспаниот Џо Бајден. Ние сме партијата на Абрахам Линколн и ние сме партија на законот и редот“.

Трамп, кој се соочи со напади за неговиот одговор на протестите, во кој беа вклучени и заканите за распоредување на американската војска, тврдеше: „Јас направив повеќе за црната заедница за четири години отколку што направи Џо Бајден за 47 години“.

Но, тој не понуди сочувство за Џорџ Флојд или илјадници демонстранти кои излегоа на улиците против полициската бруталност. Наместо тоа, тој се спротивстави на неодамнешните отстранувања на статуите на Конфедерацијата.

„Неискренатата левичарска толпа се обидува да ја вандализира нашата историја, уништувајќи ги нашите споменици, нашите убави споменици, да ги урне нашите статуи и да го казни, откажува и гони секој што не одговара на нивните барања за апсолутна и тотална контрола, но ние не се конформираме“, рече тој.

Противникот на изборите Бајден беше отфрлен како „беспомошен кукла на радикалната левица“, „кукла на Кина“ и „тројански коњ за социјализам“.

Нискиот одѕив ќе биде удар за Трамп, чија кампања, наводно, го сметале како начин да ги оживеат неговите знамиња во услови на намалување на поддршката во анкетите. Претседателот рече минатиот понеделник: „Никогаш немавме празно место. И сигурно нема да имаме во Оклахома“.

Но, соочен со празни места што може да докажат повеќе од какво било испитување на мислењата, Трамп ги поздрави своите приврзаници како „воини“ и ги обвини демонстрантите за лошата излезност: „Имавме некои многу лоши луѓе надвор. Тие правеа лоши работи“. Тој, исто така, ги опиша како „куп манијаци“.

Кампањата на Трамп одделно тврди дека демонстрантите се мешале во приврзаниците на претседателот, дури и го блокирале пристапот до металните детектори, што ги спречувало луѓето да влезат во митингот. Но, повеќе репортери на теренот не видоа докази за тоа.

Митинзите се извор на живот на Трамп. Како и обично, овој заврши со песната на „Ролингстоунс“ – You Can’t Always Get What You Want (Не можете секогаш да го добиете она што го сакате). (Гардијан)