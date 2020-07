CFDA 2020 : Американските модни дизајнери нема да избираат модна икона

САД– Наградите на Советот на модни дизајнери (CFDA) за 2020 година ќе се одржат но со неколку промени. Претходно оваа година, Советот на модни дизајнери на Америка објави дека ја одложува церемонијата во живо (наречена од инсајдерите во индустријата како „мода матурска“) како резултат на пандемијата на коронавирус. Новиот датум е 14 септември, кога победниците на категориите за дизајн ќе бидат објавени на CFDA.com и каналите за социјални медиуми на ЦФДА.

„Во ова време на невиден предизвик и промена за нашата индустрија, ние се чувствуваме многу силно дека е важно да се препознаат номинираните што претставуваат најдобро од модната креативност“, рече Том Форд, претседател на CFDA. „Со нетрпение очекуваме да се вратиме на прослава во чест на американската модна индустрија во 2021 година.“

Навистина, изданието 2020 строго ќе се фокусира на вреднување на трудот на врвни американски модни креативци на колекциите за женска облека, за машка облека, за модни додатоци и новите таленти, заедно со глобалниот дизајн. Минатите категории на почести, вклучувајќи ја и Наградата на Основачот, Наградата за Позитивна промена, Наградата за животно дело и Наградата Модна икона – се извадени од списокот (лани беше Џенифер Лопез). И помпезноста и церемонијата, нормални за церемонијата – со музичари и холивудски sвезди, – исто така, нема да ја има. Наместо тоа, CFDA ќе ги насочи сите свои напори за промовирање на иднината на модата и помагање на етикетите да се повредат како резултат на појава на коронавирус.

„Наместо настан во живо, ние ќе дадеме приоритет на новото и постојното програмирање за поддршка на нашата дизајнерска заедница за време на глобалната пандемија – со пренасочување на напорите кон стипендиите за следната генерација и правење важни промени за да се донесе расна еднаквост во модната индустрија“, рече Стивен Колб, претседател и извршен директор CFDA, во изјавата. „Годишната гала служи како наш најголем фонд за финансирање и се надеваме дека ќе продолжиме да собираме пари за да ја поддржиме оваа работа преку придонесите во индустријата“.

Што се однесува до номинираните на годината, списокот вклучува многу дизајнери кои имаат освоено награди или биле номинирани во минатото. Значи, иако презентацијата на модните награди CFDA за 2020 година е различна, сепак, таа е, сепак, составена од познати лица. Погледнете го целосниот список подолу.

American Womenswear Designer of the Year

Marc Jacobs, Tom Ford, Ashley Olsen and Mary-Kate Olsen for The Row, Gabriela Hearst, and Brandon Maxwell.

American Menswear Designer of the Year

Kerby Jean-Raymond for Pyer Moss, Thom Browne, Emily Adams Bode for Bode, Todd Snyder, and Tom Ford.

American Accessories Designer of the Year

Telfar Clemens for Telfar, Ashley Olsen and Mary-Kate Olsen for The Row, Gabriela Hearst, Stuart Vevers for Coach, and Jennifer Fisher for Jennifer Fisher Jewelry.

American Emerging Designer of the Year

Peter Do, Christopher John Rogers, Kenneth Nicholson, Reese Cooper, and Sarah Staudinger and George Augusto for Staud.

Global Women’s Designer of the Year

Daniel Lee for Bottega Veneta, Dries Van Noten, Miuccia Prada for Prada, Pierpaolo Piccioli for Valentino, and Rick Owens.

Global Men’s Designer of the Year

Craig Green, Dries Van Noten, Jonathan Anderson for Loewe, Kim Jones for Dior, and Virgil Abloh for Louis Vuitton.