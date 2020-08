Бура ја погоди Велика Британија: Лондон пливаше во вода

Бурата наречена Френсис, вчера ја погоди Велика Британија. Дуваше ветар со брзина од 120 километри на час, а поради огромната количина дожд, улиците на јужен Лондон беа поплавени.

Возачите едвај се пробиваа низ надојдената вода борејќи се со силниот ветар.

И за денеска беше најавено невреме, а прогностичарите предупрадуваат дека поради силниот ветар може да снема струја. Најсилни удари се очекуваат на подрачјето на Англија и Велс, во планините и на брегот.

Издадено е 30-часовно предупредување за обилен дожд за подрачјето на Северна Ирска, средишна Шкотска, северозападна Англија и Северен Велс. Се очекува да паднат повеќе од 90 мм дожд повеќе од просекот.

#StormFrancis has been named

A deep area of low pressure will bring heavy rain and the risk of severe gales in places during Tuesday and Wednesday

Warnings have been issued, more information here https://t.co/vdbKXpnseG

stay

— Met Office (@metoffice) August 24, 2020