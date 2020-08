Бејрут: Во силната експлозија повредени сопругата и ќерката на либанскиот премир

Сопругата и ќерката на либанскиот премиер Хасан Диаба повредени се во силната експлозија која денеска го потресе подраќјето недалеку од пристаништето на Бејрут, јавија арапските медиуми.

Арапската телевизиска станица „Ал Арабија“ наведува дека повредени се и неколку советници на премиерот Диаба.

Graphic Footage!

Video from Al Arabiya shows the aftermath near the explosion, and detestation caused to the surrounding area #Lebanon #Beirut pic.twitter.com/FMivT02ljA

